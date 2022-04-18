Погибли 6 человек, сгорели авто и вылетели окна в отеле: Садовый о последствиях ракетного удара во Львове

Погибли 6 человек, сгорели авто и вылетели окна в отеле: Садовый о последствиях ракетного удара во Львове

Одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж.

Мэр Львова сообщает об 11 раненых в результате ракетных ударов по городу.

"От ударной волны разбиты окна в отеле вблизи шиномонтажа, в который попала ракета. В отеле живут эвакуированные украинцы", — добавил Садовый.

Одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж.

По предварительной информации, погибли 6 человек. 11 ранены, среди них один ребенок.

Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.

Напомним, во время воздушной тревоги утром 18 апреля кафиры нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В "УЗ" уточнили, что несколько ракет России попали рядом с железнодорожными объектами.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий со ссылкой на информацию Воздушного командования "Запад" сообщил, что утром 18 апреля произошли ракетные удары по Львову. Впрочем, по его словам, их было 4, а не 5, как сообщалось ранее.

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