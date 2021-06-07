Погибла 21-летняя девушка, еще двое оказались в больнице: во Львовской области виновник ДТП избежал наказания

Водитель за смертельное ДТП получил три года испытательного срока.
На Львовщине 24-летний водитель, который спровоцировал смертельное ДТП, в результате которого погибла 21-летняя пассажирка, избежал наказания. Мужчина признал свою вину и раскаялся, за это Николаевский районный суд освободил его от отбывания наказания и назначил три года испытательного срока, а также 1,6 тыс. грн судебных издержек.
Как сообщает ZAXID.NET, трагическая авария произошла 20 сентября 2020 года возле села Крупское Николаевского района на Львовщине. Водитель — житель Нового Роздол на Chevrolet Aveo выехал на правую обочину, перевернулся и слетел с трассы в кювет.
В результате ДТП погибла 21-летняя пассажирка, жительница Нового Роздола, еще два человека с травмами попали в больницу.
На суде водитель свою вину признал и раскаялся, поэтому взяв обстоятельства во внимание, во вторник, 1 июня, суд признал мужчину виновным в аварии и назначил ему 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания.
Напомним, железнодорожный районный суд Львова приговорил водителя маршрутки, который на смерть сбил 23-летнего пешехода. В суде водитель свою вину признал и раскаялся. Он утверждал, что не заметил пешехода. Водителя маршрутки признали виновным и приговорили к 4,5 года лишения свободы.