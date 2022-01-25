Погиб на месте ДТП: во Львовской области автобус сбил насмерть пешехода

65-летний житель Городка погиб в результате наезда автобуса.
В понедельник, 24 января, около 18:00 в городе Городок Львовского района, на ул. Авиационная, автобус насмерть сбил пешехода.
Об этом сообщает департамент по гражданской защите ЛОГА.
"Водитель автобуса "БАЗ-А 079", житель с. Зимна Вода (Зимноводновская ТГ) Львовского района 1961 года рождения, совершил наезд на пешехода, жителя г. Городок Львовского района 1957 года рождения", — говорится в сообщении.
От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.
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