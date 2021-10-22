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Погиб на месте аварии: во Львовской области ВАЗ сбил насмерть велосипедиста (фото)

Погиб на месте аварии: во Львовской области ВАЗ сбил насмерть велосипедиста (фото)

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.

В четверг, 21 октября, в 18:50 на автодороге "Жовква-Ковель" в поселке Горняк Червоноградского района Львовской области произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Как предварительно установили правоохранители, 37-летний житель Червонограда за рулем автомобиля "ВАЗ 21063" сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве легковушка на скорости влетела в грузовик. От травм водитель погиб мгновенно.

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