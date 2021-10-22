Погиб на месте аварии: во Львовской области ВАЗ сбил насмерть велосипедиста (фото)

Погиб на месте аварии: во Львовской области ВАЗ сбил насмерть велосипедиста (фото)

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.

В четверг, 21 октября, в 18:50 на автодороге "Жовква-Ковель" в поселке Горняк Червоноградского района Львовской области произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Как предварительно установили правоохранители, 37-летний житель Червонограда за рулем автомобиля "ВАЗ 21063" сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве легковушка на скорости влетела в грузовик. От травм водитель погиб мгновенно.

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