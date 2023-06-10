Подтопление курортного поселка и обрушенный мост: непогода наделала беды во Львовской области (фото)

В результате обильных осадков в поселке Схидница подтоплено около 40 домохозяйств.
В субботу, 10 июня, ливень и буря нанесли ущерб на Львовщине. Въезд в куротный поселок Схидница Дрогобычского района перекрыт из-за подтопления, а в селе Урич Стрыйского района частично обрушился мост.
Как сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, из-за обильных осадков вышла из берегов река Схидничанка, в результате чего подтоплено около 40 домохозяйств в Схиднице.
Министерство внутренних дел сообщило, что по состоянию на 20:30 в этом курортном поселке из подтопленных домов спасены 15 человек.
Полицейские Львовщины предупреждают, что в результате подтопления с обеих сторон от Схидницы перекрыты автодороги. Полицейские просят водителей учитывать это, планируя маршрут движения.
В частности, перекрыта автодорога на село Урич Стрыйского района.
В селе Урич также размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обрушенный мост через реку, что заблокировало выезд из села.
Движение на проблемных участках автодороги регулируется, правоохранители оказывают водителям необходимую помощь.
Напомним, в субботу, 10 июня, в столице Украины прошел мощный ливень с градом, который повлек за собой подтопление участков дорог на некоторых улицах.
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