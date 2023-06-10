Подтопление курортного поселка и обрушенный мост: непогода наделала беды во Львовской области (фото)

В результате обильных осадков в поселке Схидница подтоплено около 40 домохозяйств.

В субботу, 10 июня, ливень и буря нанесли ущерб на Львовщине. Въезд в куротный поселок Схидница Дрогобычского района перекрыт из-за подтопления, а в селе Урич Стрыйского района частично обрушился мост.

Как сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, из-за обильных осадков вышла из берегов река Схидничанка, в результате чего подтоплено около 40 домохозяйств в Схиднице.

Министерство внутренних дел сообщило, что по состоянию на 20:30 в этом курортном поселке из подтопленных домов спасены 15 человек.

Полицейские Львовщины предупреждают, что в результате подтопления с обеих сторон от Схидницы перекрыты автодороги. Полицейские просят водителей учитывать это, планируя маршрут движения.

Полиция перекрыла въезд в поселок Сходница, частично затопленный из-за ливня / Фото: Полиция Львовской области

Полиция перекрыла въезд в поселок Сходница, частично затопленный из-за ливня / Фото: Полиция Львовской области

В частности, перекрыта автодорога на село Урич Стрыйского района.

В селе Урич также размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обрушенный мост через реку, что заблокировало выезд из села.

В селе Урич на Львовщине частично обрушился мост / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Движение на проблемных участках автодороги регулируется, правоохранители оказывают водителям необходимую помощь.

Напомним, в субботу, 10 июня, в столице Украины прошел мощный ливень с градом, который повлек за собой подтопление участков дорог на некоторых улицах.

Читайте также: