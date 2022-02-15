Подписали меморандум: на Львовщине договорились о возобновлении европути на отрезке возле госграницы

Подписали меморандум: на Львовщине договорились о возобновлении европути на отрезке возле госграницы

Речь идет о строительстве железнодорожной инфраструктуры на территории Рава-Русской городской территориальной общины.

Сегодня, 15 февраля, руководство Львовщины и "Укрзализныци" подписали меморандум о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, АО "Укрзализныця", Рава-Русским городским советом и Добросинско-Магеровским сельским советом.

Этот меморандум предусматривает реализацию совместных мер по восстановлению европейского пути на участке Рава-Русская, информирует пресс-служба ЛОГА.

Техническое задание проекта предусматривает капитальный ремонт пути европейского образца протяженностью 8 километров, а также реконструкцию железнодорожного вокзала в г. Рава-Русская с возможностью проводить таможенный контроль.

"Общий проект предусматривает строительство европути между Варшавой и Киевом через Львов. Первым его этапом должно стать прокладывание нового 8-километрового отрезка узкоколейки между Рава-Русской и госграницей. Инициатива принадлежит нам, Львовщине. Начать планируем уже – с изготовления ПКД за средства общин и области. Это будет стоить 4 миллиона гривен. На него за 6 лет анонсировали направить из госбюджета 200 млрд гривен. Европути означают объединение качественными пассажирскими перевозками двух европейских столиц. Следовательно — повышение пассажиропотока, увеличение дипломатических, предпринимательских контактов и туризма", — рассказал глава Львовщины Максим Козицкий.

Подготовить проектно-сметную документацию планируют уже в текущем году.

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