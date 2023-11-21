Подозревали камни, а обнаружили рак: во Львове женщине провели редкую операцию (фото)

Во Львове хирурги провели редкую радикальную операцию 60-летней женщине с раком поджелудочной железы, чтобы спасти ей жизнь.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Прооперировали женщину специалисты Больницы Святого Пантелеймона.

"Такое вмешательство – операция Виппла – считается одним из самых сложных в хирургии органов брюшной полости", – отметили в медицинском объединении.

Как у женщины обнаружили рак поджелудочной железы

Пациентка – 60-летняя Мария из Львовщины – всю жизнь проработала на производстве. Она всегда заботилась о своем здоровье, ведь в результате онкозаболевания преждевременно умерли ее родные. Мария регулярно проходила обследования.

Так было и весной 2023 года, когда женщина пошла на плановое УЗИ. Врачи подозревали, что в почках женщины образовались камни. Однако медики ошеломили результатом: у Марии обнаружили опухоль поджелудочной железы.

И КТ-диагностика подтвердила, что у пациентки была опухоль головки поджелудочной железы размером 3х4 см. Образование плотно прилегало к портальной и верхней брыжеечной вене.

Редкая операция во Львове по удалению рака поджелудочной железы / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Как прошла сама операция

После установленного диагноза женщина месяцами искала специалистов, которые взялись бы удалить опухоль. Так Мария оказалась в Центре онкологии Больницы Святого Пантелеймона. Там мультидисциплинарная команда разработала тактику лечения, первым этапом которого стала химиотерапия.

Пациентка прошла пять курсов химиотерапии, и только после этого хирурги провели радикальное вмешательство – операцию Виппла. Работали сразу двумя командами – вместе с сосудистыми хирургами. Операция длилась шесть часов.

Сначала хирурги выполнили панкреатодуоденальную резекцию – удалили часть поджелудочной железы, часть желудка, желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки.

После этого удалили пораженную часть портальной и мезентерийной вены, через которую проходит венозная кровь к печени, установив искусственный протез длиной 6 см.

Операция прошла успешно, и уже на шестые сутки Мария уехала домой. Ее еще ждет курс химиотерапии и длительная реабилитация.

Редкая операция во Львове по удалению рака поджелудочной железы / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

В Первом медицинском объединении Львова отметили, что рак поджелудочной железы – одна из пяти самых распространенных онкологических недугов в Украине. Самая большая опасность болезни заключается в том, что у 95% пациентов она протекает без симптомов. Поэтому пациенты обращаются за помощью слишком поздно – когда опухоль уже дала метастазы, и операция не эффективна. Медики подчеркнули, что выявить образование можно, если своевременно проходить плановые обследования.

Напомним, ранее в Волынском онкоцентре хирурги удалили у пациентки раковую опухоль яичников весом до 20 кг.

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