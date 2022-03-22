Поддерживали антиукраинскую позицию и ездили в РФ: во Львове задержали вероятных диверсантов

Поддерживали антиукраинскую позицию и ездили в РФ: во Львове задержали вероятных диверсантов

Подозреваемые были переданы СБУ.

Во Львове задержали вероятных диверсантов. В их телефонах были обнаружены подозрительные сообщения, а один из мужчин неоднократно ездил в РФ и Беларусь.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

На улице Князя Романа был обнаружен автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов у пассажира оказалось, что он неоднократно пересекал границы России и Беларуси. В телефоне у него было много контактов с российскими номерами.

На улице Липинского при регистрации жителя Киевщины, в телефоне молодого человека обнаружили подозрительные сообщения. Также он был подписан на антиукраинские каналы.

Мужчин передали Службе безопасности Украины.

Напомним, жителям Закарпатья поступают смс-сообщения провокационного характера с призывом к разжиганию вражды относительно венгерской общины в Украине.