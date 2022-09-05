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Поддерживала зверства оккупантов и мечтала об уничтожении Украины: во Львове задержали предательницу

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Поддерживала зверства оккупантов и мечтала об уничтожении Украины: во Львове задержали предательницу

Фото: informator.news

Во Львове задержали предательницу Украины.

Женщина в запрещенной социальной сети поддерживала зверства оккупантов и мечтала, что Украины, как государства, больше не будет.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Жительница Львова отрицала войну России против Украины, которая началась в 2014 году, восхваляла зверства российских оккупантов и призвала уничтожить Украину как государство. Подозреваемую разоблачили и задержали.

"Львовской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины по факту оправдания, признания правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины)", — говорится в сообщении

Напомним, в Харькове задержан писатель из оккупированной Горловки. Коллаборант отрицал существование Украины и распространял фейки о том, что якобы "8 лет Украина бомбила Донбасс".

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