Под Львовом в парке посреди дня обстреляли собаку из дробовика: животное в тяжелом состоянии (фото)

Под Львовом в парке посреди дня обстреляли собаку из дробовика: животное в тяжелом состоянии (фото)

Четвероногий был окровавленный и не давал к себе подойти.

В среду, 12 августа, в дендрологическом парке села Оброшино, что возле Львова, среди дня в парке подстрелили собаку из дробовика. Сейчас животное в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщила в "Сообществе собачников Львова" местная жительница Виктория Андрущак.

Женщина рассказала, что гуляла по парке, как услышала два выстрела.

"Слышали два выстрела, как из охотничьего ружья, после чего увидели это. Похоже попали по легким, пес не дает к себе подойти. Избегает контакта", — рассказала женщина.

фото/Виктория Андрущак, Facebook

В комментариях к своему сообщению позже Виктория Андрущак сообщила, что животное удалось доставить к ветеринару. Сейчас собака в тяжелом состоянии, ей оказывают помощь.

фото/Виктория Андрущак, Facebook

"Обнаружили, что в собаку стреляли из дробовика. Никогда бы не подумала, что такие выстрелы могут быть в самом парке", — отметила женщина.

По ее словам, пес спокойный и жил у подъезда одного из местных жилых домов, владельцы которого кормили его и стерилизовали.

"Сейчас собака в ветклинике, вынимают пули, надо будет сделать рентген, чтобы знать, как достать остальные пули", — рассказала Виктория Андрущак.

Женщина отметила, что уже нашлись желающие взять животное на передержку после операции, а ветеринар сообщил полицию о раненом животном.

Напомним, возле Ровно мужчина посреди дня стрелял по щенках. Ддин из них погиб.

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