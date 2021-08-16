Под Львовом в карьере утонул 31-летний мужчина: фото

Под Львовом в карьере утонул 31-летний мужчина: фото

Тело утопленника разыскали водолазы.

В воскресенье, 15 августа, около 15:10 ч. в с. Ясниска, что недалеко от Львова, в местном карьере, утонул 31-летний мужчина. Погибшим оказался житель г. Дубляны.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Как рассказали в Львовской центральной спасательно-водолазной службе, около 15:00 тело утопленника водолазы вытащили из воды на берег.

фото/Центральная спасательно-водолазная служба Львовской

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 12 августа в селе Костенев Львовского района (Перемышлянская ТГ) в местном озере утонул 52-летний мужчина.

Эксперты обнародовали правила поведения на воде, соблюдение которых может сохранить от несчастного случая.

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