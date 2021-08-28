Под Львовом в аварии с грузовиком разбилось три автомобиля: погибла 11-летняя пассажирка

Девочка умерла в больнице от полученных травм.

В субботу, 28 августа, в селе Подберезцы возле Львова произошло смертельное ДТП с участием грузовика "ДАФ" и трех легковых автомобилей. С места аварии госпитализировали четырех пострадавших, среди них — 11-летнюю девочку, жизнь которой медикам не удалось спасти.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По предварительной информации от правоохранителей, водитель грузового автомобиля "ДАФ" с полуприцепом, 64-летний житель Стрыйского района, совершил столкновение с автомобилем "Хонда", которым управлял житель Тернополя, возрастом 48 лет.

В результате столкновения грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Мицубиси" под управлением 48-летнего жителя города Дубляны и "Мерседес Спринтер", который перевозил прицеп с автомобилями, за рулем которого находился житель города Бурштын Ивано-Франковской области.

С телесными повреждениями с места аварии госпитализировали водителя и пассажирку "Хонды", а также водителя "Мицубиси" и его 11-летнюю пассажирку, также жительницу города Дубляны. "Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм", — сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство, проводится расследование.

Напомним, ранее на Львовщине в ДТП с участием нетрезвого водителя погибли три человека, еще семеро попали в больницу.

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