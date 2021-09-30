Под Львовом столкнулись 4 автомобиля: на трассе Киев-Чоп затруднено движение (фото)

Под Львовом столкнулись 4 автомобиля: на трассе Киев-Чоп затруднено движение (фото)

Причины аварии устанавливает полиция.

На трассе Киев-Чоп, вблизи г. Винники Лычаковского района Львовского городского совета в четверг, 30 сентября, столкнулись 4 автомобиля.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

В ДТП попали легковые автомобили, микроавтобус и грузовик. Сейчас на месте аварии работает полиция. По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения авто нет.

Из-за аварии движение по трассе Киев-Чоп затруднено. Причины инцидента устанавливают правоохранители.

Напомним, на трассе Киев-Чоп столкнулись фура и три легковушки.

Также во Львовской области грузовик слетел в кювет и перевернулся.

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