Под Львовом спасли теленка, который упал в колодец и пробыл там два дня (фото)

Под Львовом спасли теленка, который упал в колодец и пробыл там два дня (фото)

Работники ГСЧС спасли животное.

В с. Лисиничи под Львовом работники ГСЧС спасли теленка, который упал в технический колодец и пробыл там два дня.

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Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Хозяин животного сообщил спасателям, что теленок исчез во время выпаса скота. Он искал его два дня, а когда нашел, то теленок был на дне двухметрового технического колодца. Мужчина на помощь вызвал спасателей.

"Пожарно-спасательным отделением с помощью пожарного рукава и цепи вытянули теленка и передали его хозяину. В результате происшествия животное было обессилено, но к счастью травм не получило", — сообщили в ГСЧС.

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