Под Львовом произошло смертельное ДТП: два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, попали в больницу

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются правоохранители.

Во Львовской области 27 июня в результате ДТП погибли два человека, трое получили травмы и попали в больницу, среди них и ребенок.

Как сообщает ГСЧС, в с. Ходорковцы Львовского района водитель (1979 года рождения) автомобиля Ford Fusion не справилась с управлением и перевернулась.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 2 пассажира, мужчина, 1950 года рождения и женщина, 1953 года рождения, погибли на месте происшествия. Также, 3 человека были травмированы, из них 2 пассажирки 1955 и 1960, которые с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в 8-ю городскую клиническую больницу Львова и девочка, 2009 года рождения, которая была госпитализирована во Львовскую городскую детскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из пострадавших пассажирок была зажата деформированными деталями кузова. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшую из автомобиля и передали работникам скорой помощи.

Напомним, возле села Городище Ровенского района Ровенской области работники полиции на служебном авто сбили местного жителя. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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