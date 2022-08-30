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Под Львовом на железнодорожной станции погиб мужчина: подробности

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Под Львовом на железнодорожной станции погиб мужчина: подробности

Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

На железнодорожной станции Выбрановка, что под Львовом, погиб 43-летний мужчина.

Пострадавшего сбил скоростной поезд "Львов -Ивано-Франковск".

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, инцидент произошел 29 августа. 46-летний местный житель сидел на пути и не реагировал на сигналы машиниста скоростного поезда. Поэтому мужчину сбили.

От полученных травм местный житель погиб на месте происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове разоблачили псевдоволонтеров на продаже авто для нужд ВСУ.

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