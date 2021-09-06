Под Львовом мужчина обустроил нелегальное частное кладбище: полиция открыла производство

62-летний львовянин захватил земельные участки садово-огородного кооператива возле недействующего Ряснянского кладбища.

В селе Рясне-Руське Львовского района 62-летний львовянин обустроил частное кладбище на самовольно захваченных землях. В связи с этим правоохранители открыли уголовное производство.

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Как рассказали в пресс-службе полиции Львовщины, 26 августа к ним поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель.

"Как сообщили участники кооператива, на их землях было организовано кладбище, где проводятся захоронения умерших людей на коммерческой основе", — говорится в сообщении.

По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших людей.

Как пишет ZAXID.NET, мужчина, который организовал незаконное кладбище, — 62-летний львовянин Ярослав М. Он захватил земельные участки садово-огородного кооператива возле недействующего Ряснянского кладбища. Он признался, что действует незаконно и даже озвучил журналистам расценки за захоронение.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.197-1 (Самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса Украины. За содеянное львовянину грозит штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве коммунальщики продавали места на кладбищах, их задержали.

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