Под Львовом мужчина облил женщину кислотой, "чтобы она никому не была нужна": шокирующие подробности

На суде мужчина заявил, что якобы все произошло из-за велосипеда.

В поселке Щирец, близ Львова, мужчина облил кислотой свою бывшую сожительницу. Из-за этого его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Пустомытовского районного суда Львовской области.

По данным суда, в августе 2022 года мужчина вылил на женщину сульфатную кислоту, что привело к ожогам, в результате которых образовались множественные рубцы на лице — в области правого глаза, в левом височно-вилочно-щечном участке, на верхней губе и на подбородке. следами заживления ожоговых ран II-III степени и являются неисправимым изуродованием лица и ожоги II-III степени груди, верхних и правой нижней конечностей до 9% поверхности тела.

Следствие установило, что мужчина совершил умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее непоправимое уничтожение лица, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 121 УК Украины.

На суде подозреваемый заявил, что в поселке Щирец он ожидал маршрутку. Увидев свою бывшую сожительницу, он потребовал вернуть ему велосипед, однако женщина якобы отказалась и он вылил на нее кислоту.

Потерпевшая же сообщила, что все было по-другому. В тот день она возвращалась домой из церкви, когда встретила своего бывшего. Он убеждал ее снова жить вместе, а когда она отказала – вылил на нее кислоту, заявив, что "она такой больше никому не будет нужна". Женщина добавила, что подсудимый компенсировал ей расходы по лечению. Однако из-за ожогов у нее образовались рубцы, удаление которых дорогостоящее.

Суд признал мужчину виновным по 1 ст. 121 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львове мужчина из-за конфликта в школе избил до полусмерти мать троих детей.

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