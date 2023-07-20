Под Львовом "из-за войны войны" мужчина сломал женщине челюсть: что его разозлило

Подозреваемый вину признал и раскаялся.
В селе Суховолье Львовской области мужчина сломал женщине челюсть. Его разозлило то, что из салона ее автомобиля во время войны звучала громкая музыка.
Об этом идет речь в приговоре Городоцкого районного суда Львовской области.
Инцидент произошел 28 декабря 2022 года возле магазина в селе Суховолля под Львовом. Мужчине не понравилось то, что во время войны из салона автомобиля потерпевшей звучала музыка. Он ударил женщину, сломав ей челюсть.
На суде подозреваемый рассказал, что он с коллегой были у местного магазина, куда приехала женщина с мужчиной. Из салона их автомобиля звучала музыка. Он сделал паре замечания о том, что во время войны это не целесообразно. Во время спора он ударил потерпевшую. Мужчина вину признал и раскаялся. Он добавил, что компенсировал потерпевшей материальный ущерб.
Суд признал нападающего виновным по ч.1 ст.122 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.
Напомним , в Буковине на 102 тысячи гривен оштрафовали священника Свято-Вознесенского мужского монастыря. Он вместе с сообщниками за 4 тысячи долларов переправляли ухилянцев за границу.
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