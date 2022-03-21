Под Львовом иностранные медики развернули полевой госпиталь: там лечат всех нуждающихся

Вскоре такой госпиталь появится возле украинско-польской границы.

Недалеко от Львова американские медики развернули полевой госпиталь. Там бесплатно и круглосуточно помогают всем, кто в этом нуждается.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Операционная, реанимация и даже родзал. В мобильном госпитале немало отделений, в том числе и травматология, где и наши врачи здесь смогут оказать скорую и квалифицированную помощь. Здесь пациентов ждут современная аппаратура и опытные американские врачи.

"У нас 60 станционарных кроватей, но готовы ежедневно осматривать до 200 человек. Есть две операционные комнаты, 4 лаборатории, рентген и все необходимые медикаменты. Можем оперировать и взрослых, и детей", — говорит координатор госпиталя Джон Трок.

Американские врачи недалеко от Львова развернули полевой госпиталь

Полевой госпиталь развернула международная гуманитарная организация "Сумка Самарянина". О клинике львовянка София узнала из Интернета. Пришла, говорит, потому что ее семейный врач выехала за границу. А это – Петр из Павлограда. Во Львове уже неделю и тоже решил воспользоваться помощью американских врачей.

С начала войны только во Львов приехало более 200 тысяч вынужденных переселенцев. Медицинские заведения города сейчас справляются, но мобильный госпиталь, говорят здешние врачи — большая помощь.

"Очень многие расселены по Львову, они не приписаны ни к семейным врачам, а это такая возможность в ургентеом порядке создать больницу, которая будет помогать нашей медицинской системе", — говорит председатель Львовской ВГА Максим Козицкий.

Свою помощь американским врачам пришел предложить львовский врач, уверенный его знания и руки здесь не будут лишними

"Я подумал возможно где-то моя помощь была нужна, потому что я учился в Америке, помогаю здесь немного нашим добровольцам, немного волонтерам. Я сам вертибролог знаете проблемы спины, я думаю это нужно всегда и везде", — говорит украинский врач.

В полевом госпитале работают полсотни врачей, часть из них имеет опыт работы в Ираке. Всё необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. Еще одно подобное заведение на этой неделе заработает недалеко от украинско-польской границы. Его развернут израильские медики.

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