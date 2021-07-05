Под Львовом 8-летний мальчик из-за издевательств сверстников вылез на березу и отказывался слезать: его спасали

Мальчик стал жертвой буллинг.
В с. Солова Львовского района Львовской области в воскресенье, 4 июля, в 22:22 спасатели снимали с дерева 8-летнего мальчика, который отказывался спускаться.
Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и сняли ребенка с дерева. Мальчика передали матери.
Как сообщает zaxid.net, ребенок взобрался на дерево возле детской площадки из-за того, что над ним издевались другие сверстники. Мальчик выбрался на березу на высоту 8 метров и категорически отказывался спускаться.
Напомним, во Львовской области в озере утонул 11-летний мальчик.