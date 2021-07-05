Под Львовом 8-летний мальчик из-за издевательств сверстников вылез на березу и отказывался слезать: его спасали

Под Львовом 8-летний мальчик из-за издевательств сверстников вылез на березу и отказывался слезать: его спасали

Мальчик стал жертвой буллинг.

В с. Солова Львовского района Львовской области в воскресенье, 4 июля, в 22:22 спасатели снимали с дерева 8-летнего мальчика, который отказывался спускаться.

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Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и сняли ребенка с дерева. Мальчика передали матери.

Как сообщает zaxid.net, ребенок взобрался на дерево возле детской площадки из-за того, что над ним издевались другие сверстники. Мальчик выбрался на березу на высоту 8 метров и категорически отказывался спускаться.

Напомним, во Львовской области в озере утонул 11-летний мальчик.

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