Под Львовом 33-летний мотоциклист влетел в електоопору и погиб на месте

Под Львовом 33-летний мотоциклист влетел в електоопору и погиб на месте

Водитель не справился с управлением.

В воскресенье, 5 сентября, в 00:10 ч. в селе Рудно, которое входит в состав Львовской городской территориальной общины, произошло смертельное ДТП. 33-летний местный житель на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением и въехал в электроопору.

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Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Авария произошла на улице Грушевского. В результате столкновения водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в результате жуткой трагедии на Львовщине три человека погибли и двое получили тяжелые травмы. Накануне в городе Рудки водитель грузовика не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил насмерть двух пешеходов. Двое детей в результате наезда попали в реанимацию.

Новости Украины: в ДТП во Львовской области погибли три человека - двое тяжело травмированы

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