Под Львовом 33-летний мотоциклист влетел в електоопору и погиб на месте

Водитель не справился с управлением.
В воскресенье, 5 сентября, в 00:10 ч. в селе Рудно, которое входит в состав Львовской городской территориальной общины, произошло смертельное ДТП. 33-летний местный житель на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением и въехал в электроопору.
Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
Авария произошла на улице Грушевского. В результате столкновения водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в результате жуткой трагедии на Львовщине три человека погибли и двое получили тяжелые травмы. Накануне в городе Рудки водитель грузовика не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил насмерть двух пешеходов. Двое детей в результате наезда попали в реанимацию.