Под Львовом 25-летний парень задушил полотенцем женщину: фото

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В с. Муроване Львовской области 25-летний парень задушил полотенцем 70-летнюю женщину. Тело усопшей нашла ее дочь и вызвала полицию.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Тело 70-летней женщины в ее квартире 25 октября нашла дочь, обратившаяся в полицию. Следователи установили, что женщину задушили. Подозреваемым оказался 25-летний житель Мурованого. По данным следствия, 22 октября между пожилой женщиной и мужчиной произошел конфликт. Тогда злоумышленник ударил ее и задушил полотенцем.

Мужчину задержали. Ему инкриминируют ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина полотенцем убил незнакомца.

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