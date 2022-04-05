Почтим память невинно убитых украинцев: во Львове прошла акция «Свет памяти»

Акция «Свет памяти» прошла на проспекте Свободы возле памятника Тарасу Шевченко.

Во Львове почтили память невинно убитых Россией украинцев.

На площади горожане зажгли сотни лампадок и приняли участие в панихиде вместе с представителями всех религиозных конфессий.

Капеллан Львовского городского совета о. Павел Дроздяк отметил, что молитва в эти трудные времена является особым проявлением присутствия и духовного единения. По его словам, главной целью этого мероприятия будет молитвенно почтить всех невинно убиенных жертв этой жестокой войны России против мирной Украины.

«Сегодня важно в молитвах помнить тех, над кем не был совершен чин христианского похорон, кто был замучен за то, что он украинец… Ведь сейчас так важно быть с страдающими, быть рядом с теми семьями, которые потеряли своих родных, близких, знакомых, с теми, кто сегодня потерял своих детей, быть рядом с теми, кто оказался в действительно безвыходной ситуации с одним чемоданом, в котором уместилась вся жизнь», – добавил он.

Читайте также: