Почти 50 сел и городов во Львовской области остались без света из-за непогоды

12 аварийных бригад устраняют последствия непогоды.
Сегодня, 16 августа, сильные грозы и порывы ветра оставили без света жителей почти 50 населенных пунктов Львовской области.
Как рассказали в пресс-службе "Львовоблэнерго", по состоянию на 6:00 непогода обесточила полностью шесть линий электропередачи и четыре частично.
В результате 38 населенных пунктов полностью остались без света и 10 частично в:
- Восточном РЭС (Бугская часть),
- Западном РЭС (Жовковская, Яворовская, Городоцкая части),
- Центральном РЭС (Перемышлянская часть),
- Карпатском РЭС (Самборская часть).
С утра 12 бригад в составе 39 работников "Львовоблэнерго" и 18 единиц техники осуществляют аварийно-восстановительные работы.
Напомним, синоптики прогнозируют, что сегодня, 16 августа, в Украине будет жарко, местами — дождь.