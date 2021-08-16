Почти 50 сел и городов во Львовской области остались без света из-за непогоды

Почти 50 сел и городов во Львовской области остались без света из-за непогоды

12 аварийных бригад устраняют последствия непогоды.

Сегодня, 16 августа, сильные грозы и порывы ветра оставили без света жителей почти 50 населенных пунктов Львовской области.

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Как рассказали в пресс-службе "Львовоблэнерго", по состоянию на 6:00 непогода обесточила полностью шесть линий электропередачи и четыре частично.

В результате 38 населенных пунктов полностью остались без света и 10 частично в:

Восточном РЭС (Бугская часть),

Западном РЭС (Жовковская, Яворовская, Городоцкая части),

Центральном РЭС (Перемышлянская часть),

Карпатском РЭС (Самборская часть).

С утра 12 бригад в составе 39 работников "Львовоблэнерго" и 18 единиц техники осуществляют аварийно-восстановительные работы.

Напомним, синоптики прогнозируют, что сегодня, 16 августа, в Украине будет жарко, местами — дождь.

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