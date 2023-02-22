Категория
Львов
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
По улицам Львова ребенок катался на Mercedes-Benz: что сказал отец

По улицам Львова ребенок катался на Mercedes-Benz: что сказал отец

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3672
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
По улицам Львова ребенок катался на Mercedes-Benz: что сказал отец

Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был несовершеннолетний ребенок.

Во Львове на улице Зеленой патрульные 21 февраля остановили автомобиль Mercedes-Benz G500 за нарушение ПДД, как оказалось, автомобилем управлял 15-летний парень.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Полицейские вызвали на место происшествия отца 15-летнего львовянина. Однако мужчина заверил, что не знал о поступке сына.

Патрульные составили протокол на 50-летнего мужчины по ч. 3 ст. 184 (совершение несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях) КУоАП.

Напомним, во Львовской области будут судить 38-летнего местного жителя, который годами насиловал малолетнюю девочку.

Читайте также:

Без света целые микрорайоны: из-за непогоды – аварийные отключения

Без света целые микрорайоны: из-за непогоды – аварийные отключения

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3672
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация