По улицам Львова ребенок катался на Mercedes-Benz: что сказал отец

Патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был несовершеннолетний ребенок.

Во Львове на улице Зеленой патрульные 21 февраля остановили автомобиль Mercedes-Benz G500 за нарушение ПДД, как оказалось, автомобилем управлял 15-летний парень.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Полицейские вызвали на место происшествия отца 15-летнего львовянина. Однако мужчина заверил, что не знал о поступке сына.

Патрульные составили протокол на 50-летнего мужчины по ч. 3 ст. 184 (совершение несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях) КУоАП.

Напомним, во Львовской области будут судить 38-летнего местного жителя, который годами насиловал малолетнюю девочку.

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