"По-русски говори, а не "по-псячи": "олимпиец" и тренер со Львова пренебрежительно высказался об украинском языке

"По-русски говори, а не "по-псячи": "олимпиец" и тренер со Львова пренебрежительно высказался об украинском языке

Львовянин заявил, чтобы екснардеп "говорил по-русски, потому что он по-псяче не общается".

Бронзовый призер Олимпиады 2004 года, тренер и львовянин Дмитрий Грачев в переписке с екс-нардепом Владимиром Вязивским назвал украинский язык "псячем" и призвал своего собеседника общаться на русском.

Об этом екс-нардеп Владимир Вязивский написал на своей странице в Facebook, опубликовав скриншоты переписки с львовским спортсменом.

По словам екс-депутата, львовский спортсмен задолжал ему 4500 долларов, однако когда тот напомнил ему о долге, Грачев в нецензурной форме предложил приехать в Москву и забрать деньги. При этом львовского спортсмена возмутило то, что Владимир Вязивский писал ему сообщения на украинском языке. Львовянин заявил, чтобы тот "нормально говорил, на русском языке, потому что он по-псячи не общается".

Фото: Владимир Вязивский

"Общество, интересует ваше мнение: стоит ли приглашать на торжества по случаю независимости олимпийцев, которые в частном общения презирают Украину, украинский язык. Стоит ли таких олимпийцев допускать к тренировкам детей, лекций и других публичных мероприятий", — написал Владимир Вязивский.

Фото: Владимир Вязивский

Как сообщает издание zaxid.net, Дмитрий Грачев за то, что он на Олимпиаде завоевал бронзовую медаль, получил от Львовского городского совета квартиру. Сам Грачев работает тренером в тире во Львове. Там на телефонные звонки не отвечают. Также львовский спортсмен заблокировал в соцсети львовскую журналистку после того, как она обратилась к нему за комментарием.

Напомним, в Киеве с ИТ-компании уволили блогера, которая назвала украинский "мерзкий языком".

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