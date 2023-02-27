Писал в соцсети о "неполноценности украинцев": во Львове осудили уроженца Запорожья

Мужчина унижал национальную честь и достоинство украинской нации, ее государственность и суверенитет.
Во Львове к трем годам лишения свободы приговорили 44-летнего уроженца Запорожья, который в социальной сети распространял пропаганду о "неполноценности украинцев".
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
В суде доказали, что обвиняемый на своей личной странице в Twitter публиковал сообщения с пропагандой "неполноценности граждан украинской национальности по сравнению с гражданами РФ".
Также в своих сообщениях осужденный унижал национальную честь и достоинство украинской нации, ее государственность и суверенитет.
Мужчина признан виновным в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти, а также унижение национальной чести и достоинства (ч. 1 ст. 161 УК Украины).
Напомним, во Львове обнаружили мертвой 32-летнюю косметологиню.
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