"Пила парацетамол и обращалась к семейному врачу": подробности смерти 23-беременной женщины во Львове

Спасти ребенка тоже не удалось.

Во Львове скончалась 23-летняя женщина на 14 неделе беременности. В реанимационном отделении будущую маму спасали почти неделю, но, к сожалению, безуспешно. Ее ребенка спасти тоже не удалось.

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Об этом рассказала заведующая отделения анестезиологии и интенсивной терапии больницы скорой помощи Львова Наталья Матолинец, пишет "Твое Мисто".

Состояние госпитализированной женщины ухудшалось очень стремительно. Она еще дома пыталась бороться с недугом.

"Она длительное время болела дома, имела высокую температуру, принимала парацетамол, обращалась к семейному врачу, но ее состояние очень быстро ухудшалось. Ее госпитализировали уже в очень тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью, которая прогрессировала", – сказала врач.

Беременная пациентка была переведена на неинвазивную искусственную вентиляцию легких, ведь показатели сатурации у нее были в пределах 70-80.

"В этой ситуации врачи убеждены, что если бы женщины внимательнее относились к своему здоровью и рискам, соблюдала карантин и пообщались со своим семейным врачом и получили дозу вакцинации, этих смертей, возможно, не было бы", — сказала Наталья Матолинец.

Еще один трагический случай произошел в тот же день в этой больнице — скончался 29-летний парень. Молодого человека госпитализировали в больницу, когда он уже начал задыхаться, за его жизнь боролись почти месяц, говорит заведующая реанимацией. По ее словам, умерший также не был вакцинирован и долго ходил с высокой температурой, кашлем и общей слабостью.

"К сожалению, количество критических пациентов, нуждающихся в вспомогательной или полной искусственной вентиляции легких, растет. Увеличивается количество пациентов младшего возраста", – говорит Наталья Матолинец.

Она отметила, что сейчас медики борются за жизнь еще одной беременной женщины.

Напомним, ранее Наталья Матолинец сообщила, что 29-летний умерший мужчина не имел никаких сопутствующих болезней, но победить COVID-19 не смог. По словам врача, из 47 пациентов, лежащих у них в реанимации на аппаратах ИВЛ, ни одного вацинированного нет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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