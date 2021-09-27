Пила молоко и ела сыр: в 66-летней жительницы Львовской области диагностировали бруцеллез

Женщина могла заразиться, когда потребляла молочные продукты без термической обработки.

Во Львовской области подтвердили случай бруцеллеза. Инфекцию обнаружили в 66-летней женщины, которая два месяца имела боли в суставах и повышенную потливость. Ее госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу.

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Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко-Тимко на своей странице в Facebook.

"Во время лабораторного обследования у женщины подтвердился диагноз — бруцеллез. Возбудителем бруцеллеза являются бактерии рода Brucella. Главный источник инфекции — крупный и мелкий рогатый скот, а также свиньи. Она могла заразиться, когда потребляла молоко и мягкий сыр без предварительной термической обработки, который покупала на рынках", — написала она.

По словам главного санитарного врача Львовской области, чаще всего болезнь вызывает употребление зараженных продуктов. Также заразиться можно через контакт с больным животным.

"Бруцеллы проникают в организм человека через слизистые оболочки и поврежденную кожу и с током лимфы заносятся в лимфатические узлы. С током крови патогенные бактерии разносятся по всему организму и образуют вторичные очаги инфекции в различных органах. Инкубационный период заболевания — 1-4 недели. Однако в некоторых случаях он может длиться до двух месяцев", — рассказала Наталья Иванченко-Тимко.

Она отметила, что симптомы заболевания очень разнообразны. Чаще всего болезнь начинается с повышения температуры тела до 39-40°С, сопровождается ознобом, обильным потоотделением, слабостью и болью в мышцах и суставах.

Однако болезнь может развиваться и постепенно. В этом случае у человека повышается температура до 37,1-38°С, появляется бессонница, головная боль и раздражительность, исчезает аппетит. Суставы и мышцы также болят, но боль не острая. Лимфатические узлы увеличиваются. Впоследствии температура повышается, и все симптомы усиливаются. Эти проявления то стихают, то вновь возвращаются в течение 3-4 недель.

Главный санитарный врач Львовщины советует придерживаться нескольких правил, чтобы избежать заражения: не употреблять сырого молока и молокопродуктов; есть мясо только после термической обработки, не покупать молочные и мясные продукты на стихийных рынках и пить только пастеризованное молоко.

Напомним, из-за больных зубов житель Львовской области попал в реанимацию и перенес уже несколько инсультов.

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