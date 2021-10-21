Песчаная буря, поваленные деревья и дом, который обвалился: во Львове свирепствовал ураган (фото, видео)

Песчаная буря, поваленные деревья и дом, который обвалился: во Львове свирепствовал ураган (фото, видео)

В городе и области местами нет электричества.

Во Львове в четверг, 21 октября, свирепствовал ураган. Из-за этого в городе обвалилась стена жилого дома, упало несколько деревьев и сорвало крыши.

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Как сообщили во Львовском городском совете, на улице Елены Степанивны, 32 произошел обвал боковой стены чердака жилого дома.

"Сегодня, в результате сильного ветра, обвалилась боковая стена с чердака в доме на ул. О. Степановны, 32 Это трехэтажный дом 1905 года. Никто из жителей или прохожих не пострадал. Частично стена, которая упала, повредила помещения, рядом", — рассказал заместитель председателя Железнодорожной РА Львова Игорь Герич.

Львівська міська рада

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, на трассе Львов-Шегини водители вынуждены были притормаживать из-за плохой видимости, так как там пронеслась песчаная буря. Также сильный ветер во Львове повалил деревья. На улице Шевченко дерево упало на припаркованный автомобиль. Подобные ситуации есть и на нескольких других улицах Львова. В городе также сорвало крыши.

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В "Львовоблэнерго" сообщили, что в области из-за непогоды 21 октября полностью обесточены 34 населенных пункта.

"Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение. Однако непогода бушует и сильный ветер в дальнейшем обесточивает районы Львова и области. Ликвидация последствий продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, в горах Буковины произошел сильный ураган.

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