Первый случай во Львовской области за этот год: в 7-летней девочки обнаружили столбняк, ребенок в реанимации

Первый случай во Львовской области за этот год: в 7-летней девочки обнаружили столбняк, ребенок в реанимации

Сейчас девочка подключена к аппарату ИВЛ и находится в медикаментозном сне.

На Львовщине диагностировали случай столбняка в 7-летнего ребенка. Маленькая пациентка не имела вакцинации от этой болезни.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львиской области Наталья Иванченко-Тимко.

"Первые симптомы — боль и подергивание мышц, трудно открыть широко рот, "странная" (сардоническая) улыбка, судороги. Летальность составляет до 40%. Не стоит испытывать судьбу", — отметила она.

Врач говорит, чтобы уберечься от опасного инфекционного заболевания, нужно прививаться.

"Споры столбняка есть повсюду. Наименьшая ранка может представлять опасность. Спасение одно — вакцинация", — подытожила Наталья Иванченко-Тимко.

Как пишет ZAXID.NET, 7-летнюю жительницу Мостиского района, в которой врачи диагностировали столбняк, госпитализировали во Львовскую областную детскую больницу Охматдет. В медучреждении говорят, что это первый в этом году случай опасного инфекционного заболевания на Львовщине.

Как рассказали в Охматдете, ребенок попал в реанимационное отделение 14 июля. Сейчас девочка подключена к аппарату ИВЛ и находится в медикаментозном сне.

Пациентка был вакцинирован в один год, но впоследствии ревакцинацию ей не проводили.

В госпитализированного ребенка есть небольшая царапина на руке, скорее всего она и стала очагом инфекции.

Медики советуют получить прививку от столбняка детям в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. А в возрасте 6 и 16 пройти ревакцинацию. Взрослым нужно обновлять прививки от столбняка каждые 10 лет.

Отметим, что столбняк — это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляется сильными судорогами. В тяжелых случаях больной выгибается дугой, опираясь на пятки и затылок. Если немедленно не начать лечение, пациент может и умереть. Столбняк может вызвать тяжелые осложнения — асфиксию и остановку сердца.

Напомним, мы ранее мы рассказывали, как летом защитить себя и ребенка от столбняка.

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