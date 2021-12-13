Первый случай в этом сезоне во Львове: мужчина попал в реанимацию с обморожением

Первый случай в этом сезоне во Львове: мужчина попал в реанимацию с обморожением

Пациент – в тяжелом состоянии.

Во Львове произошел первый в этом сезоне случай переохлаждения и обморожения. В реанимационное отделение Первого территориального медицинского объединения попал 54-летний мужчина в бессознательном состоянии.

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Как сообщают медики, его обнаружили работники железной дороги. Он без сознания, в нетрезвом состоянии, лежал прямо на путях.

"В тяжелом состоянии, с признаками обморожения и нарушением жизненных функций, каретой скорой пациента сразу доставили в нашу больницу. Сейчас он уже пришел в себя. После суток в реанимации его перевели в Центр термической травмы, где будут лечить незначительные обморожения рук", — говорится в сообщении медучреждения.

Пациент в тяжелом состоянии с переохлаждением, фото/1 территориальное медицинское объединение города Львова

Напомним, в ноябре в Калуше Ивано-Франковской области от переохлаждения умерли двое мужчин. Еще один мужчина с переохлаждением в тяжелом состоянии был госпитализирован на Буковине. Трагический случай случился и на Ровенщине, там от переохлаждения умер один человек , еще одного в тяжелом состоянии госпитализировали.

В Ровенской области один человек умер от переохлаждения, еще один получил обморожение

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