Первая в Украине пересадка сердца ребенку и трансплантация легких: как чувствуют себя пациенты

Первая в Украине пересадка сердца ребенку и трансплантация легких: как чувствуют себя пациенты

За состоянием пациентов пристально следят медики.

Во Львовской больнице скорой помощи впервые в Украине провели трансплантацию легких, а также пересадили сердце 13-летнему ребенку. Также две почки и печень от донора получили трое пациентов. Как сегодня чувствуют себя пациенты, которым сделали пересадки, рассказали медики больницы, где провели операции.

"Слава Богу, все пятеро пациентов — сердце, легкие, почки и печень — стабильные. Возле них круглосуточно команды наших лучших специалистов. Ведь важно не только пересадить орган, но и сделать так, чтобы пациент здоровым уехал домой. И мы над этим усиленно работаем", — сообщил директор Львовской больницы скорой помощи Олег Самчук на своей странице в Facebook.

После трансплантации органов за пациентами пристально следят врачи.

"Вторые сутки. Продолжаем мультидисциплинарное наблюдения за нашими пациентами после пересадки. Рады, что все стабильные и в хорошем настроении", — отметили в медучреждении.

Трансплантацию сердца 13-летнему Максиму с Волыни провела бригада врачей из Киева, Львова и Польши. У парня в июле внезапно случился инсульт, он несколько недель провел в реанимации. Сердце подростка не справлялась, и ему срочно нужна была пересадка.

Первые в Украине легкие пересадили 56-летнему львовянину Виктору. Мужчина болел буллезной эмфиземой легких более 10 лет, три из которых он практически не выходит из дома, ведь был кислородазависимым. Без пересадки — не прожил бы и нескольких месяцев, говорят медики.

Трансплантацию печени провели 37-летней львовянке Марии, которая имела цирроз, почки пересадили 40-летнему Юрию из Донецкой области и 45-летнему Виталию с Тернопольщины.

Также медики сделали пересадку роговицы глаза. Все это от одного донора — 54-летнего мужчины, который скончался от геморрагического инсульта. Его состояние было смертельным и его жена и двое детей дали согласие на забор органов.

Напомним, все эти пересадки органов провели в один день и в одной больнице.

Новости Украины: во львовской больнице впервые пересадили сердце и легкие

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