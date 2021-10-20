Перевернулся на тракторе с дровами: 45-летний житель Львовской области трагически погиб в лесу

Перевернулся на тракторе с дровами: 45-летний житель Львовской области трагически погиб в лесу

Мужчина не справился с управлением.

Во вторник, 19 октября, в лесу возле села Подмонастырь Бибрской общины на Львовщине погиб 45-летний тракторист. ДТП произошло около 13:00.

Также читайте В Польше украинец перевозил нелегалов и попал в ДТП: мужчина задержан

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

"В лесу возле с. Подмонастырь Львовского района, местный житель 1976 года рождения, управляя трактором "Булат Т-220" с прицепом нагруженным древесиной, не справился с управлением, в результате чего трактор перевернулся", — говорится в сообщении.

От полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, во Львовской области военный грузовик разбил Volkswagen. В результате ДТП погибли два человека.

Новости Украины: в ДТП на трассе "Киев-Одесса" погибли по меньшей мере три человека

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку