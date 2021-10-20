Перевернулся на тракторе с дровами: 45-летний житель Львовской области трагически погиб в лесу

Мужчина не справился с управлением.
Во вторник, 19 октября, в лесу возле села Подмонастырь Бибрской общины на Львовщине погиб 45-летний тракторист. ДТП произошло около 13:00.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.
"В лесу возле с. Подмонастырь Львовского района, местный житель 1976 года рождения, управляя трактором "Булат Т-220" с прицепом нагруженным древесиной, не справился с управлением, в результате чего трактор перевернулся", — говорится в сообщении.
От полученных травм водитель скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, во Львовской области военный грузовик разбил Volkswagen. В результате ДТП погибли два человека.