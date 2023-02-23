Переселенка из Славянска во Львове сама воспитывает пятерых внуков: их отец погиб на войне, мать — бросила детей

Старший из детей погибшего героя, 17-летний Никита хочет, как и его отец, стать военным, планирует учиться на артиллериста.

Жительница города Славянска на Донетчине Елена Дубинина вместе с пятью внуками переехали во Львов, потому что именно во львовском госпитале оказывали медицинскую помощь ее сыну, который получил тяжелое ранение в голову еще в марте 2022 года, в первые дни полномасштабного вторжения .

Историю женщины рассказали на сайте Львовского городского совета.

После ранения в Марьинке Андрея Савенко, еще с 2016 года служившего в Вооруженных силах, сначала лечили в Днепре, а затем он еще три месяца пролежал в реанимации во львовском госпитале. Все время его мама Елена была рядом.

“Когда он приходил в себя, были такие моменты, я его спрашивала, он кивал головой. Понимала его без слов. Думала полечим его, и пусть даже в инвалидной коляске, но она будет жив”, — вспоминает она.

Андрей скончался 9 июля. Похоронен на поле почётных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Теперь с этим городом у переселенки из Славянска неразрывная связь, потому что здесь навсегда остался ее сын. Хотя, когда она впервые попала во Львов, город показался ей неприветливым.

"Львов показался мне грустным и угрюмым. Наверное, потому, что от дороги мы были уставшими, не знали, где нам быть, где жить. Ехали куда глаза глядят, чтобы только быть рядом с нашим Андреем. Было очень много вопросов: где мы будем жить, где будут учиться дети. Со всем помогли волонтеры и управление "Служба по делам детей". Эти люди стали для нас родными, помогают нам во всем. Это было так важно, особенно в первые дни после приезда. Мы ведь никого и ничего не знали", — рассказала женщина.

Во Львове женщина с пятью внуками арендует квартиру. Детей воспитывает сама, потому что невестка ушла из семьи четыре года назад.

“Наименьшему – Богдану – 5 лет, Наде – 7, Маринке – 11, Кристине – 9 и Никите – 17. Мама их бросила, ушла, отказалась. В мае будет четыре года. Меня обида распирает, что дети растут, а у них нет ни отца, ни матери”, – говорит бабушка.

Внуки помогают женщине по хозяйству – убрать, посуду помыть, поесть приготовить.

Старший из детей погибшего героя, 17-летний Никита хочет, как и его отец, стать военным. Парень планирует учиться на артиллериста.

“Он мне часто рассказывал о технике, оружии. Мне это нравилось. Это моя главная цель – защищать Родину. Тем более, сейчас война идет на Донбассе, откуда я родом. Враг пришел и мы должны его уничтожить. А самая большая мечта – чтобы закончилась война и не гибли мирные люди и наши военные”, — говорит Никита Савенко.

В память об отце на стене во львовской арендованной квартире висит флаг, подаренный побратимами погибшего героя.

Напомним, жительница Хуста на Закарпатье 20-летняя Моника Кадар приняла у себя дома переселенца из Мариуполя Павла Гладковского. Несмотря на то, что мужчине почти 60 лет, между ними вспыхнула любовь.

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