Переплывали реку на авто: во Львовской области едва не погибли три женщины и маленький ребенок (видео)

Водитель и пассажиры были спасены работниками ГСЧС.
В городе Старый Самбор Львовской области вечером, 27 марта, посреди реки застрял автомобиль с тремя женщинами и 3-летним ребенком. Водитель пыталась на машине переплыть реку.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Инцидент произошел 27 марта в 21.33. Женщины на автомобиле пытались переплыть реку Яблонька и застряли. На место происшествия вызвали спасателей.
"Как выяснилось, из-за значительного подъема уровня воды в реке автомобиль оказался в водяной ловушке. В салоне авто находились трое женщин и 3-летний ребенок. Чрезвычайники освободили людей из авто перенесли их на берег. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Напомним, во Львове медики почти месяц спасали мужчину, у которого после рюмки алкоголя разорвался пищевод. У него диагностировали редкую патологию – синдром Бурхаве.
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