Перенесла 7 операций: во Львове медики спасли 26-летнюю девушку, которая получила 70% ожогов тела

Девушка уже может ходить по палате, вскоре ее выпишут домой.
Во Львове спасли 26-летнюю Ирину, которая получила 70% ожогов тела. Девушку в начале июля ударило током на цистерне грузового поезда на станции "Пидзамче" во Львове.
Об этом сообщает tvoemisto.tv со ссылкой на заведующего Центра термической травмы и пластической хирургии 8-й городской больницы Василия Савчина.
Как отмечается, девушку после поражения током госпитализировали в больницу с 70% ожогов тела. Она была в тяжелом состоянии. Медик сообщил, что девушке сделали 7 операций. Ей пересадили кожу, сейчас она может ходить по палате и уже готовится к выписке.
"Больше всего в ней пострадали шея, грудная клетка и почти вся левая сторона тела — рука, нога, бедро, голень. Но сейчас операций не планируем. Нужно время, чтобы сформированные на теле рубцы стали мягче, особенно на шее, руках, грудной клетке, ногах", — сообщил Василий Савчин.
Напомним, потерпевшая родом из Волынской области. Она рассказала медикам, что шла с работы, а дальше ничего не помнит. Итак, что девушка делала на цистерне — пока остается загадкой.