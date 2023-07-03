Перенес 68 операций: во Львове хирурги восстановили лицо военному с помощью титановых протезов

Во Львове хирурги национального реабилитационного центра "Незламні" восстановили лицо 44-летнему защитнику с Днепропетровщины с помощью титановых протезов. Защитник перенес 68 оперативных вмешательств, 60 переливаний крови и постепенно возвращается к жизни.

Об этом сообщает "Первое медицинское объединение Львова".

Роман Ермоленко служил в 92-й отдельной механизированной бригаде. В октябре 2022 года вблизи Стельмаховки на Луганщине он вместе с побратымами попал под артобстрел. Враг попал прямо в их бронемашину – из 12 украинских защитников тогда выжило только трое. Среди них и Роман. В бою он лишился ноги и половины лица.

После ранения Романа в критическом состоянии доставили в Харьков. Сначала там, а затем в Киеве, врачи реанимации в течение двух месяцев боролись за жизнь защитника. Ногу пришлось ампутировать. Врачи выполнили многочисленные операции на конечностях и лице военного, всего – 68 вмешательств и 60 переливаний крови.

"Самое страшное, это когда ты осознаешь свое состояние и свою беспомощность. Я не хотел, не представлял свою жизнь такой", — рассказал Роман о своих первых чувствах.

После того, как врачам удалось стабилизировать состояние военного, его отправили на дальнейшее лечение в Мукачево.

В центр "Незламні" во Львове Романа направили на протезирование ноги и реконструкцию лица.

"Правой половины лица – практически нет. На ее месте – вмятина, потому что отсутствует костная основа. Поэтому среди прочего Роман не может нормально есть и разговаривать. Чтобы помочь защитнику, челюстно-лицевые хирурги выполняют сложную реконструктивную операцию и устанавливают индивидуальный многокомпонентный титановый протез верхней и нижней челюсти, височно-нижнего челюстного сустава и дна орбиты. Технически это очень сложная операция. Дальше — был период ожидания: приживется ли кожа на протезе или нет", — рассказал челюстно-лицевой хирург Олег Ковтуняк.

К счастью, кожа на протезе успешно прижилась и послеоперационный период проходит без осложнений. Сейчас Роман восстанавливается. Он ест, ему уже легче разговаривать. Также Роман получил свою первую искусственную концовку. И сейчас снова учится ходить.

Военный из Днепропетровщины. Фото: Первое медицинское объединение Львова.

"Мне детей еще на ноги ставить. Я должен жить так, чтобы им помогать, а не чтобы за мной ухаживали", — говорит защитник.

Детей у Романа двое – 19-летняя дочь и 11-летний сын.

Напомним, сапер, потерявший глаза из-за взрыва, учит обходиться без зрения.

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