Переломанные ноги и ушиб мозга: во Львове медики спасли двух братиков, которых на тротуаре сбил водитель (фото)

Переломанные ноги и ушиб мозга: во Львове медики спасли двух братиков, которых на тротуаре сбил водитель (фото)

На следующей неделе детей планируют выписать домой.

Во Львове медики спасли 9-летнего Андрюшу и 5-летнего Владислава, которых в Самборе вместе с родителями на тротуаре сбил 20-летний водитель.

Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова.

Детей в больницу госпитализировали в воскресенье, 23 января. У Владика был тяжелый ушиб головного мозга, а у его старшого брата Андрюши — перелом обеих ног. Тогда для потерпевших медики просили сдать кровь.

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова

"Андрея уже прооперировали. Поврежденные кости ему стабилизировали с помощью специальных имплантов, то есть выполнили металлоостеосинтез. Сейчас врачи наблюдают положительную динамику. Если все будет хорошо, через месяц он сможет ходить самостоятельно. Состояние Владыка тоже улучшилось. Он принимает препараты для улучшения мозгового питания и пока будет находиться в гипсе", — говорится в сообщении.

В больнице подчеркнули, что уже на следующей неделе детей планируют выписать домой.

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова

Напомним:

В Самборе Львовской области 20-летний водитель за рулем вылетел на тротуар и сбил мужа, жену и двух сыновей 9 и 5 лет.

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