Переломал ребра и грудную клетку: сын жестоко убил отца во Львовской области

От травм пенсионер скончался.

В одном из сел Самборского района Львовской области во время конфликта сын жестоко избил отца. От полученных травм 74-летний мужчина умер.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"6 июля в полицию поступило сообщение от жителя одного из сел Самборского района о том, что придя домой к тестю, он обнаружил его тело без признаков жизни со следами побоев", — говорится в сообщении.

По указанному адресу немедленно выехали правоохранители. На теле 74-летнего жителя дома полицейские обнаружили многочисленные телесные повреждения, которые и повлекли смерть. В частности, у мужчины были сломаны ребра и грудная клетка.

Предварительно полицейские установили, что к совершению преступления причастен 44-летний сын погибшего. Накануне около 23:00 он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом отца, вступил с ним в конфликт, во время которого жестоко избил. От полученных травм пенсионер скончался.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Злоумышленника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, на Волыни отец убил своего 36-летнего сына. Мужчина ударил сына ножом в грудную клетку.

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