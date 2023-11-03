Переименование Червонограда во Львовской области завершилось: за какое название проголосовали

Наибольшее количество голосов было отдано за переименование города Червоноград в Червоноград.

Город Червоноград во Львовской области вошел в перечень населенных пунктов, которые Национальная комиссия по стандартам государственного языка предлагает переименовать. Накануне завершилось электронное голосование жителей по переименованию Червонограда во Львовской области, которое длилось с 25 октября. В результате наибольшую поддержку получило предложение переименовать город в Червоноград.

Об этом пишет Захід.net.

Участие в голосовании на электронной платформе приняли 2823 человек из более 65-тысячного города (в общей сложности в Червоноградской громаде проживает более 90 тыс. жителей). Наибольшее количество голосов набрало предложение переименовать город в Червоноград (1294 или 35%).

Как проголосовали жители:

Червоноград – 35.1% (1294 голосов)

Кристинополь – 29.5% (1086)

Шептицкий – 2.7% (100)

Переименование не ко времени – 2.2% (80)

Христинополь – 1.9% (71)

Против переименования (не поддерживаю одно из предложенных названий) – 1.7% (64)

Бужаны – 1.5% (54)

Клюсов – 0.7% (26)

Новый Двор – 0.4% (13)

Бужанск – 0.3% (11)

Июнь – 0.2% (8)

Бобынск – 0.2% (6)

Украинослав – 0.1% (4)

Сагайдачный – 0.1% (3)

Буг – 0.1% (2)

Шевченко – 0.0% (1)

Напомним, рекомендацию по изменению названия Червонограда озвучил Украинский институт национальной памяти, согласно закону о деколонизации. До конца октября в Червонограде продолжались консультации с общественностью по переименованию города. Одна из них состоялась 8 октября. Однако часть жителей Червонограда выступала против переименования.

Между тем, российские пропагандисты бурно отреагировали на этот инцидент, радостно уверяя, что на западе Украины "вспыхнул протест против декоммунизации".

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