Переходила рельсы в наушниках: 33-летнюю женщину возле Львова поезд сбил насмерть

По предварительным данным, женщина пыталась перейти рельсы перед поездом, но не успела.

В четверг, 3 июня, возле Львова на железнодорожном перегоне "Мшана — Зымна Вода" в результате наезда грузового поезда погибла 33-летняя жительница поселка Рудное. Трагедия произошла около 19:30.

Также читайте В Харькове парень бросился под поезд (видео)

Как сообщили в полиции Львовщины, по предварительным данным, женщина была в наушниках и пыталась перейти рельсы в неустановленном месте перед поездом, однако не успела. От полученных травм она скончалась.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Тернопольской области грузовой электровоз сбил 22-летнего парня. По предварительным данным, парень сидел на рельсах и не реагировал ни на какие предупредительные сигналы.

Напомним,

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку