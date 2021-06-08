Переходил дорогу: во Львовской области в ДТП погиб военный (фото)

Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Вблизи города Новый Калинов в Самборском районе Львовской области во вторник, 8 июня, автомобиль насмерть сбил военного. Мужчина от полученных травм скончался.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

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По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил 49-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.

В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным издания lmn.in.ua, погибшим является уроженец Самбора. Мужчина военнослужащий, служил в 12 отдельной бригаде армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко, базирующейся в Новом Калинове. Местные говорят, что покойный был образцовым семьянином, хорошим человеком.

Напомним, в Закарпатской области туристический автобус насмерть сбил молодого человека.

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