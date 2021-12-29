Передвигалась только с коляской-опорой: львовские врачи вернули 5-летней девочке способность ходить

До недавнего времени такие операции выполнялись только за границей.

Львовские врачи сделали операцию 5-летней Кристине и вернули ей способность свободно ступать по ножкам. Девочка несколько лет передвигалась только с коляской-опорой, а теперь получила шанс самостоятельно ходить благодаря операции на спинном мозге. Такое сложное нейрохирургическое вмешательство в детской больнице Орлика выполнили впервые.

Об этом сообщила пресс-служба Первого территориального медицинского объединения Львова.

Медики рассказали, что Кристина родилась, казалось бы, здоровым ребенком, она активно развивалась и в год, как большинство детей, научилась ходить. Однако через несколько месяцев мышцы в ее ногах начали напрягаться, появилось ощущение крепатуры, которое ежедневно только усиливалось. За некоторое время девочка уже не могла стать на стопы.

Причиной стала генетическая болезнь Штрюмпеля, говорят медики. Это наследственное заболевание, при котором поражаются боковые и передние спинномозговые столбы. Болезнь грозит параличом нижних конечностей.

"Сначала врачи приписывают ребенку лекарства, которые снимают спастику, то есть напряжение в ножках. Добавляется реабилитация, однако недуг прогрессирует и через некоторое время становится понятно — без операции ходить он не сможет", — говорят медики.

Поэтому девочку принялись оперировать. Врачи добрались до спинного мозга и частично перерезали чувствительные нервы, идущие к ногам и провоцирующие напряжение. Такая операция требует высокой точности, ведь нужно устранить проблему и не задеть нервы, отвечающие за движение.

В медучреждении говорят, что еще недавно такие операции выполнялись только за границей. Однако родители Кристины, после консультаций с клиниками Турции, Израиля и Польши, решили довериться львовским врачам.

"Операция прошла успешно. Невооруженным глазом видно, что напряжение в мышцах ножек нашей маленькой пациентки уменьшилось. Сейчас девочка проходит реабилитацию. И хотя без опоры она еще не ходит, но уже может полностью становиться на стопы. Если положительная динамика будет продолжаться, 5- летняя Кристина вскоре сможет свободно ходить. И это для нее с родителями станет лучшим подарком на Новый 2022 год", — отметили в медучреждении.

Встала на ноги: ровенские и немецкие медики провели уникальную операцию 64-летней женщине

Читайте также: