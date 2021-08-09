Перебегал дорогу: на трассе Киев-Чоп мужчину сбил автомобиль и переехал рейсовый автобус (фото)

Перебегал дорогу: на трассе Киев-Чоп мужчину сбил автомобиль и переехал рейсовый автобус (фото)

От полученных травм 57-летний львовянин скончался на месте аварии.

На трассе Киев-Чоп, под Львовом, в ДТП погиб 57-летний мужчина. Его сначала сбил автомобиль, а затем переехал рейсовый автобус.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Авария произошла 8 августа в 23:00 возле Львова. Так, 57-летний мужчина перебегал дорогу, где его сбил автомобиль KIA Karnival, которым управлял 42-летний житель Львовской области. От удара пешехода отбросило на встречную, где мужчину переехал рейсовый автобус, за рулем которого был 39-летний житель Киева.

От полученных травм 57-летний львовянин скончался на месте аварии.

Правоохранители открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области произошла авария, есть пять пострадавших.

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