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Пассажирский автобус во Львовской области попал в ДТП: четыре человека погибли (фото)

Пассажирский автобус во Львовской области попал в ДТП: четыре человека погибли (фото)

Место ДТП с пассажирским автобусом / Фото: Полиция Львовской области

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

В воскресенье, 26 января, на Львовщине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса ЗАЗ и автомобиля Volkswagen. В результате аварии четыре человека погибли, еще двое попали в больницу.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16:50 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Тухолька Стрыйского района.

"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЗАЗ", — сообщили в полиции.

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen / © Полиция Львовской области
Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen / Фото: Полиция Львовской области

В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров легковушки. В больницу доставлен водитель и один из пассажиров автобуса — медики уточняют их диагнозы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, накануне, 25 января, в Молдове попал в аварию рейсовый автобус, следовавший из Киева в Кишинев.

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