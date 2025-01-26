Пассажирский автобус во Львовской области попал в ДТП: четыре человека погибли (фото)

В воскресенье, 26 января, на Львовщине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса ЗАЗ и автомобиля Volkswagen. В результате аварии четыре человека погибли, еще двое попали в больницу.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16:50 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Тухолька Стрыйского района.

"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЗАЗ", — сообщили в полиции.

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen / Фото: Полиция Львовской области

В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров легковушки. В больницу доставлен водитель и один из пассажиров автобуса — медики уточняют их диагнозы.

Также читайте ДТП в Тернопольской области: от удара водитель вылетел из автомобиля и погиб

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, накануне, 25 января, в Молдове попал в аварию рейсовый автобус, следовавший из Киева в Кишинев.

Читайте также: