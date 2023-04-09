Пасхальная корзина или ива: Садовый рассказал, что сегодня больше всего святили во Львове

Садовый опубликовал трогательное фото, как двое детей идут в церковь – мальчик в костел с пасхальной корзинкой, а девочка – с веточками ивы в церковь.

В воскресенье, 9 апреля, в Украине христиане восточного обряда праздновали Вербное воскресенье, тогда как христиане западного обряда – Пасху.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что львовяне и гости города больше несли в церковь – пасхи или иву. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

По словам Садового, во Львове есть большое количество римо-католиков, которые отмечали Пасху именно 9 апреля. Однако, по наблюдениям мэра, большинство львовян все же празднуют Вербное воскресенье.

"Поскольку во Львове большинство — это православные, греко-католики, также много католиков. Тем более, люди, которые являются переселенцами, они наполняются атмосферой города, традициями и гостеприимством", — рассказал он.

Также Садовый опубликовал трогательное фото, как двое детей идут в церковь – мальчик в костел с пасхальной корзинкой, а девочка – с веточками вербы в церковь.

Фото: facebook/Андрей Садовой

Вот так праздновали Вербное воскресенье во Львове:

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, что сегодня, в Вербное воскресенье, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний совершил богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. На Пасху он проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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