Памяти Василия Слепака: во Львовской опере состоится национальная премьера оперы-мифа

Он погиб в Донецкой области от вражеской пули летом 2016 года.

Памяти Василия Слепака. Сегодня, в День защитников и защитниц Украины, во Львовской опере состоится национальная премьера оперы-мифа "Ukraine — Terra Incognita".

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 октября.

Это смелый музыкальный эксперимент, который сочетает в себе народное многоголосие с фри-джазом, современной симфонической музыкой, видео-артом и новейшими технологиями. Вместо оперного вокала будет звучать традиционный народный вокал, а сюжет оперы сочетает тексты древних народных песен из разных етно-регионив Украины — от Лемковщины до Кубани.

После премьеры во Львове творческая команда поедет с постановкой в другие города Украины и мира. В частности, планируют выступить в Париже, где жил и пел Василий Слепак, которому посвятили спектакль. Он был солистом Парижской национальной оперы, но когда началась война с Россией, ушел на фронт добровольцем. Герой Украины Василий Слепак погиб в Донецкой области от вражеской пули летом 2016 года.

Новости Украины: во Львовской опере состоится национальная премьера оперы-мифа

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