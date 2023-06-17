Пациент 50 минут был в сознании: во Львове провели операцию з пробуждением на мозге (фото)

Во Львове нейрохирурги впервые самостоятельно провели оперативное вмешательство на мозге с пробуждением – пациент 50 минут пробыл в сознании во время удаления опухоли, чтобы врачи не повредили важные участки мозга. Операция длилась три часа и прошла успешно.

Об этом сообщает "Первое медицинское объединение Львова".

В сентябре прошлого года 49-летний Александр из Львова узнал, что у его жены рак. Тогда у мужчины произошло первое судорожное нападение, однако он списал все на стресс и все силы направил на лечение жены.

Однако уже в феврале 2023 года, когда сын Александра пошел на войну, ситуация повторилась. Приступы происходили каждый день – по пять и более раз. Кроме судорог, мужчина также страдал от головной боли, нарушения памяти и речи.

Александр обратился за помощью к нейрохирургам больницы "Святого Пантелеймона". Специалисты провели обследование, в частности МРТ с контрастированием и обнаружили в мозгу пациента опухоль размером 6 на 5 сантиметров. Новообразование поразило левую лобно-височную долю, отвечающую за речь, память и движения.

"Чтобы снизить риски и не задеть во время операции важные участки мозга, нейрохирурги принимают решение выполнить операцию с пробуждением AWAKE SURGERY – это операция, во время которой пациента пробуждают перед непосредственным удалением опухоли. И эту часть вмешательства человек на операционном столе находится в сознании. Это необходимо для того, чтобы при удалении образования не повредить функционально важные структуры мозга. Все происходит при участии обширной мультидисциплинарной команды врачей: хирургов, нейрофизиологов, анестезиологов и логопедов", - рассказали врачи.

Во Львове пациенту провели операцию по пробуждению на мозге.

Во Львове пациенту провели операцию по пробуждению на мозге.

Во Львове пациенту провели операцию по пробуждению на мозге.

В течение 50 минут мужчина находился в сознании и отвечал на контрольные вопросы логопеда. Нейрохирурги в это время осторожно удалили опухоль.

"Уже на следующий день после вмешательства Александра переводят из реанимации в обычную палату. И уже на 5-й день мужчина едет домой. Он безгранично благодарен врачам за ювелирную работу. Опухоли нет, как и судорожных приступов. Жена поборола рак", — рассказали врачи. .

Напомним, во Львовской области не разрешали сносить памятник колхознице, потому что он похож на Юлию Тимошенко.

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